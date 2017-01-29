З початку доби четверо українських військових загинуло, п'ятеро зазнали поранень
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. З початку доби внаслідок обстрілів російсько-окупаційними військами четверо українських військових загинуло, п'ятеро зазнали поранень, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
"Російсько-окупаційні війська продовжують обстріли наших позицій на всіх напрямках. Станом на 18.00 зафіксовано 22 обстріли. На жаль, четверо наших військових загинуло, 5 – поранено", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в ході наступу на позиції українських військ у районі авдіївської промзони бойовики зазнали значних втрат і відступили.
Як повідомляв УНН, 29 січня близько п’ятої години ранку в районі Авдіївської промзони російсько-окупаційні війська розпочали інтенсивний обстріл зі стрілецької зброї та мінометів.