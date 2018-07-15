С начала суток боевики осуществили 7 обстрелов позиций ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. По состоянию на утро 15 июля зафиксировано 7 вражеских обстрелов позиций подразделений Объединенных сил, преимущественно с применением гранатометов различных типов и стрелкового оружия. Об этом во время брифинга сказал спикер Минобороны Максим Праута, передает корреспондент УНН.
"По состоянию на сегодняшнее утро зафиксировано 7 вражеских обстрелов позиций подразделений Объединенных сил преимущественно с применением гранатометов различных типов и стрелкового оружия", - сказал Праута.
В частности, на Луганском направлении под обстрел дважды попали позиции ВСУ в районах Крымского и Новолуганского.
На Донецком направлении российско-оккупационные войска обстреляли защитников Теремчука, Гнутово и Песков.
"Ответный огонь со стороны украинских защитников велся дважды. Потерь среди наших военнослужащих нет", - сказал спикер.
Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 23 раза нарушали режим прекращения огня, в том числе 1 раз из запрещенного минского договоренностям 120-мм миномета.