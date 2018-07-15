С начала суток боевики осуществили 7 обстрелов позиций ВСУ

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 49940 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 105479 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127076 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134448 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170322 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153796 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141456 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130479 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 182146 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118342 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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С начала суток боевики осуществили 7 обстрелов позиций ВСУ

С начала суток боевики осуществили 7 обстрелов позиций ВСУ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 июля. УНН. По состоянию на утро 15 июля зафиксировано 7 вражеских обстрелов позиций подразделений Объединенных сил, преимущественно с применением гранатометов различных типов и стрелкового оружия. Об этом во время брифинга сказал спикер Минобороны Максим Праута, передает корреспондент УНН.

"По состоянию на сегодняшнее утро зафиксировано 7 вражеских обстрелов позиций подразделений Объединенных сил преимущественно с применением гранатометов различных типов и стрелкового оружия", - сказал Праута.

В частности, на Луганском направлении под обстрел дважды попали позиции ВСУ в районах Крымского и Новолуганского.
На Донецком направлении российско-оккупационные войска обстреляли защитников Теремчука, Гнутово и Песков.

"Ответный огонь со стороны украинских защитников велся дважды. Потерь среди наших военнослужащих нет", - сказал спикер.

Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 23 раза нарушали режим прекращения огня, в том числе 1 раз из запрещенного минского договоренностям 120-мм миномета.

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