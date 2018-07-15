З початку доби бойовики здійснили 7 обстрілів позицій ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Станом на ранок 15 липня зафіксовано 7 ворожих обстрілів позицій підрозділів Об’єднаних Сил, переважно із застосуванням гранатометів різних типів та стрілецької зброї. Про це під час брифінгу зазначив речник Міноборони Максим Праута, передає кореспондент УНН.
“Станом на сьогоднішній ранок зафіксовано 7 ворожих обстрілів позицій підрозділів Об’єднаних Сил переважно із застосуванням гранатометів різних типів та стрілецької зброї”, — сказав Праута.
Зокрема, на Луганському напрямку під обстріл двічі потрапили позиції ЗСУ в районах Кримського та Новолуганського.
На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська обстріляли захисників Теремчука, Гнутового та Пісків.
“Вогонь у відповідь з боку українських захисників вівся двічі. Втрат серед наших військовослужбовців немає”, — сказав речник.
Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 23 рази порушували режим припинення вогню, в тому числі 1 раз із забороненого Мінськими домовленостями 120-мм міномету.