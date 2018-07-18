С начала суток боевики выпустили 13 мин по позициям ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. С начала суток в зоне проведения боевых действий на Донбассе уже было зафиксировано 7 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"Сегодня, 18 июля с полуночи украинскими военными зафиксировано уже 7 прицельных вражеских обстрелов. При этом, ночью российско-оккупационные войска выпустили в общей сложности 13 мин калибра 82мм по оборонным позициям украинских защитников в районе населенных пунктов Луганское и Светлодарск", - заявил пресс-секретарь.
Гранатометы и стрелковое вооружение оккупанты применяли по оборонным пунктах Объединенных Сил в населенных пунктах Троицкое, Авдеевка, Лебединское и вооруженные БМП по защитникам Водяного, сообщил Гуцуляк.
"Потерь среди наших военнослужащих от начала текущих суток в районе отпора и сдерживания агрессии РФ на территории Донецкой и Луганской областей нет", - сказал спикер.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 21 раз нарушали режим прекращения огня, тяжелое вооружение не применялось. В результате вражеского огня один наш защитник погиб, двое получили ранения.