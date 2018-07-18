З початку доби бойовики випустили 13 мін по позиціях ЗСУ

"Сьогодні, 18 липня з опівночі українськими військовими зафіксовано вже 7 прицільних ворожих обстрілів. При цьому, вночі російсько-окупаційні війська випустили загалом 13 мін калібру 82мм по оборонним позиціям українських захисників в районі населених пунктів Луганське та Світлодарськ", - заявив речник.



Гранатомети та стрілецьке озброєння окупанти застосовували по оборонних пунктах Об’єднаних Сил в населених пунктах Троїцьке, Авдіївка, Лебединське та озброєні БМП по оборонцям Водяного, повідомив Гуцуляк.



"Втрат серед наших військовослужбовців від початку поточної доби в районі відсічі і стримування агресії РФ на території Донецької та Луганської областей немає", - сказав речник.



Як повідомляв УНН, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 21 раз порушували режим припинення вогню, важке озброєння не застосовувалось. Унаслідок ворожого вогню один наш захисник загинув, двоє отримали поранення.