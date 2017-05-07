С начала суток боевики обстреляли позиции ВСУ 13 раз
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. С начала суток в зоне АТО зафиксировано 13 обстрелов со стороны боевиков незаконных вооруженных формирований. Об этом в эфире “112 Украина” сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Ярослав Чепурной, передает УНН.
"На этот момент зафиксировано 13 обстрелов. Это много. Обычно на это время у нас бывает до 10 обстрелов. Если так и пойдет, то к концу суток у нас, возможно, еще более резкий рост огневой активности врага", - сообщил Я.Чепурний.
Спикер штаба добавил, что, по состоянию на 8:00, враг ночью вел огонь в районе Троицкого, Луганского, Новозвановка и Светлодарске дуги, применяя при этом различное вооружение.
Напомним, за минувшие сутки боевики 45 раз открывали огонь по опорным пунктам украинских военных: пять военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения.