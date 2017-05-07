З початку доби бойовики обстріляли позиції ЗСУ 13 разів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. З початку доби в зоні АТО зафіксовано 13 обстрілів з боку бойовиків незаконних збройних формувань. Про це в ефірі “112 Україна” повідомив спікер прес-центру штабу АТО Ярослав Чепурний, передає УНН.
“На цю пору зафіксовано 13 обстрілів. Це багато. Зазвичай на цю пору у нас буває до 10 обстрілів. Якщо так і піде, то до кінця доби у нас, можливо, буде ще більш різке зростання вогневої активності ворога”, — повідомив Я.Чепурний.
Спікер штабу додав, що, станом на 8:00, ворог вночі вів вогонь в районі Троїцького, Луганського, Новозванівка і Світлодарську дуги, застосовуючи при цьому різне озброєння.
Нагадаємо, за минулу добу бойовики 45 разів відкривали вогонь по опорних пунктах українських військових: п’ять військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення.