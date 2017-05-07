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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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З початку доби бойовики обстріляли позиції ЗСУ 13 разів

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. З початку доби в зоні АТО зафіксовано 13 обстрілів з боку бойовиків незаконних збройних формувань. Про це в ефірі “112 Україна” повідомив спікер прес-центру штабу АТО Ярослав Чепурний, передає УНН.

З початку доби бойовики обстріляли позиції ЗСУ 13 разів

“На цю пору зафіксовано 13 обстрілів. Це багато. Зазвичай на цю пору у нас буває до 10 обстрілів. Якщо так і піде, то до кінця доби у нас, можливо, буде ще більш різке зростання вогневої активності ворога”, — повідомив Я.Чепурний.

Спікер штабу додав, що, станом на 8:00, ворог вночі вів вогонь в районі Троїцького, Луганського, Новозванівка і Світлодарську дуги, застосовуючи при цьому різне озброєння.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики 45 разів відкривали вогонь по опорних пунктах українських військових: п’ять військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення.

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