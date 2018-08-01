С начала суток боевики на Донбассе уже дважды обстреляли позиции ВСУ

"С полуночи и по состоянию на девять утра украинскими военными зафиксировано 2 прицельных обстрела со стороны противника. Ночью враг открывал огонь из гранатометов по защитниках Крымского, а около 01.00, в течение часа применил стрелковое оружие в сторону защитников Майорская", - сообщил Мотузяник.



Вместе с тем, потерь среди украинских военных с начала текущих суток нет.



Напомним, за минувшие сутки, 31 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Боевики 36 раз открывали огонь по позициям наших войск. Тяжелое вооружение не применялось.



