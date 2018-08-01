З початку доби бойовики на Донбасі вже двічі обстріляли позиції ЗСУ

"Від опівночі і станом на дев’яту ранку українськими військовими зафіксовано 2 прицільні обстріли з боку противника. Вночі ворог відкривав вогонь з гранатометів по захисниках Кримського, а близько 01.00, упродовж години застосував стрілецьку зброю в бік оборонців Майорська", - повідомив Мотузяник.



Разом з тим, втрат серед українських військових від початку поточної доби немає.



Нагадаємо, минулої доби, 31 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Бойовики 36 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Важке озброєння не застосовувалося.



