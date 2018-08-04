С начала суток боевики на Донбассе уже 8 раз обстреляли позиции ВСУ

"С полуночи украинскими военными зафиксировано уже 8 прицельных вражеских обстрелов. Российско-оккупационные войска применили крупнокалиберные пулеметы в районе Троицкого и дважды вблизи Новозвановки. Гранатометы различных типов и стрелковое оружие в районе Марьинки, Широкино, Чермалыка, и дважды по защитниках Водяного", - сообщил Гуцуляк.

С начала текущих суток потерь среди украинских военнослужащих в результате боевых действий нет.

Напомним, за минувшие сутки, 3 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил имела признаки обострения на отдельных направлениях, однако оставалась полностью контролируемой. Боевики 36 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 6 раз из тяжелого вооружения.