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З початку доби бойовики на Донбасі вже 8 разів обстріляли позиції ЗСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. З початку сьогоднішньої доби бойовики на Донбасі вже 8 разів обстріляли позиції Збройних сил України. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

"З опівночі Українськими військовими зафіксовано вже 8 прицільних ворожих обстрілів. Російсько-окупаційні війська застосували великокаліберні кулемети в районі Троїцького, та двічі поблизу Новозванівки. Гранатомети різних типів та стрілецьку зброю в районі Мар’їнки, Широкиного, Чермалика, та двічі по захисниках Водяного", - повідомив Гуцуляк.

Від початку поточної доби втрат серед українських військовослужбовців внаслідок бойових дій немає.

Нагадаємо, минулої доби, 3 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил мала ознаки загострення на окремих напрямках, проте залишалася цілком контрольованою. Бойовики 36 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 6 разів із важкого озброєння.

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