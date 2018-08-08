С начала суток боевики на Донбассе уже 6 раз обстреляли позиции ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. С начала сегодняшних суток боевики на Донбассе уже 9 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает УНН.
"С полуночи и до 9:00 сегодня украинскими военными зафиксировано уже 6 прицельных вражеских обстрелов со стороны оккупантов", - сообщил Мотузяник.
Российско-оккупационные войска применили пулеметы крупного калибра, гранатометы различных типов и пехотное вооружение в районе Водяного, Крымского, Лебединского, Павлополя и Широкино. Тяжелое вооружение противником не применялось.
С начала суток потерь среди украинских военных нет.
Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 36 раз нарушали режим прекращения огня, в том числе 5 раз с тяжелого вооружения. За минувшие сутки потерь среди личного состава Объединенных сил нет.