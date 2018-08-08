З початку доби бойовики на Донбасі вже 6 разів обстріляли позиції ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. З початку сьогоднішньої доби бойовики на Донбасі вже 9 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає УНН.
“Від опівночі і до 9 години ранку сьогодні, українськими військовими зафіксовано вже 6 прицільних ворожих обстрілів з боку окупантів”, — повідомив Мотузяник.
Російсько-окупаційні війська застосували кулемети великого калібру, гранатомети різних типів та піхотне озброєння в районі Водяного, Кримського, Лебединського, Павлополя та Широкиного. Важке озброєння противником не застосовувалося.
З початку доби втрат серед українських військових немає.
Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 36 разів порушували режим припинення вогню, зокрема 5 разів із важкого озброєння. За минулу добу втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.