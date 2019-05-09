С начала суток боевики четыре раза обстреляли позиции ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. С начала суток враг четыре раза нарушил режим прекращения огня. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ООС.
"С начала суток враг четыре раза нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - сообщили в ООС.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник трижды обстрелял позиции Объединенных сил:
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- из гранатометов различных систем - вблизи села Богдановка;
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- с автоматических станковых гранатометов - около населенного пункта Чемалик;
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- из стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка.
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В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг из вооружения боевых машин пехоты обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Новозвановка.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - добавили в ООС.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Как сообщал УНН, с начала ООС Украина не потеряла ни одного метра территории на Донбассе .