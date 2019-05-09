С начала суток боевики четыре раза обстреляли позиции ООС

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 100756 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 105117 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 107909 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 109156 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 134903 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113948 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139340 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144871 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130287 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130336 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С начала суток боевики четыре раза обстреляли позиции ООС

С начала суток боевики четыре раза обстреляли позиции ООС

Киев  •  УНН

 • 10626 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. С начала суток враг четыре раза нарушил режим прекращения огня. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ООС.

"С начала суток враг четыре раза нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - сообщили в ООС.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник трижды обстрелял позиции Объединенных сил:

  • из гранатометов различных систем - вблизи села Богдановка;
  • с автоматических станковых гранатометов - около населенного пункта Чемалик;
  • из стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг из вооружения боевых машин пехоты обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Новозвановка.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - добавили в ООС.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщал УНН, с начала ООС Украина не потеряла ни одного метра территории на Донбассе .

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