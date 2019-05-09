З початку доби бойовики чотири рази обстріляли позиції ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Від початку доби ворог чотири рази порушив режим припинення вогню. Про це УНН повідомили у прес-службі ООС.
"Від початку доби ворог чотири рази порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем та стрілецької зброї", - повідомили у ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил:
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- з гранатометів різних систем – поблизу села Богданівка;
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- з автоматичних станкових гранатометів – біля населеного пункту Чемалик;
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- зі стрілецької зброї – поблизу міста Авдіївка.
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог з озброєння бойових машин піхоти обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Новозванівка.
"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - додали в ООС.
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.
Як повідомляв УНН, з початку ООС Україна не втратила жодного метра території на Донбасі.