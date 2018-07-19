С начала суток боевики 5 раз обстреляли позиции ВСУ из стрелкового оружия

"В течение текущих суток, от 7 утра до 18 часов вечера российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня ... Потерь среди защитников Украины нет", - говорится в сообщении.



Как отмечается, оккупанты открывали огонь преимущественно из автоматических гранатометов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Светлодарск, Луганское и Лебединское.



Объединенные силы контролируют обстановку, устойчиво удерживают занимаемые рубежи и соблюдают режим прекращения огня. При необходимости дают адекватный ответ противнику.



Потери противника уточняются.



Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 17 раз нарушали режим прекращения огня, в том числе 3 раза с запрещенного минскими договоренностями вооружения.



