С начала суток боевики 5 раз обстреляли позиции ВСУ из стрелкового оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. С начала суток боевики на Донбассе 5 раз обстреляли позиций украинских военных из стрелкового оружия. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, передает УНН.
"В течение текущих суток, от 7 утра до 18 часов вечера российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня ... Потерь среди защитников Украины нет", - говорится в сообщении.
Как отмечается, оккупанты открывали огонь преимущественно из автоматических гранатометов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Светлодарск, Луганское и Лебединское.
Объединенные силы контролируют обстановку, устойчиво удерживают занимаемые рубежи и соблюдают режим прекращения огня. При необходимости дают адекватный ответ противнику.
Потери противника уточняются.
Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 17 раз нарушали режим прекращения огня, в том числе 3 раза с запрещенного минскими договоренностями вооружения.