З початку доби бойовики 5 разів обстріляли позиції ЗСУ зі стрілецької зброї

"Упродовж поточної доби, від 7-ї ранку до 18-ї години російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню… Втрат серед захисників України немає", - йдеться у повідомленні.



Як зазначається, окупанти відкривали вогонь переважно з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Світлодарськ, Луганське та Лебединське.



Об’єднані сили контролюють обстановку, стійко утримують займані рубежі та дотримуються режиму припинення вогню. За необхідністю дають адекватну відповідь ворогу.



Втрати противника уточнюються.



Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 17 разів порушували режим припинення вогню, у тому числі 3 рази із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.



