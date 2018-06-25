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С начала суток боевики 4 раза применили крупнокалиберные пулеметы

С начала суток боевики 4 раза применили крупнокалиберные пулеметы

Киев  •  УНН

 • 8200 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. С начала текущих суток российско-террористические группировки 4 раза применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие против украинских военных. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута, передает корреспондент УНН.

"В течение текущих суток на Донецком направлении враг 4 раза из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия прицельно обстрелял наших защитников в районе населенных пунктов Марьинка, Каменка, Гнутово и Широкино. Подразделения Объединенных сил приняли адекватные меры по подавлению такой активности противника", - сказал Праута.

Он отметил, что потерь среди наших военных с начала текущих суток нет.

Напомним, за минувшие сутки в результате обстрелов и боевых действий 1 украинский военный погиб, 4 получили ранения. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Как повдыомляв УНН, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 22 раза нарушали режим прекращения огня.

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