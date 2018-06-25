С начала суток боевики 4 раза применили крупнокалиберные пулеметы

"В течение текущих суток на Донецком направлении враг 4 раза из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия прицельно обстрелял наших защитников в районе населенных пунктов Марьинка, Каменка, Гнутово и Широкино. Подразделения Объединенных сил приняли адекватные меры по подавлению такой активности противника", - сказал Праута.



Он отметил, что потерь среди наших военных с начала текущих суток нет.



Напомним, за минувшие сутки в результате обстрелов и боевых действий 1 украинский военный погиб, 4 получили ранения. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.



Как повдыомляв УНН, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 22 раза нарушали режим прекращения огня.