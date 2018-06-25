З початку доби бойовики 4 рази застосували великокаліберні кулемети

"Упродовж поточної доби на Донецькому напрямку ворог 4 рази з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї прицільно обстріляв наших оборонців в районі населених пунктів Мар’їнка, Кам'янка, Гнутове та Широкине. Підрозділи Об’єднаних сил вжили адекватних заходів щодо придушення такої активності противника", - сказав Праута.



Він зазначив, що втрат серед наших військових від початку поточної доби немає.



Нагадаємо, минулої доби внаслідок обстрілів і бойових дій 1 український військовий загинув, 4 отримали поранення. Їхній стан лікарі оцінюють як задовільний.



Як повдыомляв УНН, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 22 рази порушували режим припинення вогню.