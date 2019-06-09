С начала июня в Украине утонули восемь детей
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. В июне на территории государства произошло восемь фактов утопления детей, передает УНН со ссылкой на департамент коммуникации Национальной полиции Украины.
"В мае произошло 12 фактов утопления детей, а в июне - уже восемь таких событий. Поэтому полиция призывает взрослых внимательно и ответственно относиться к отдыху детей у воды", - пишут правоохранители.
Полиция призывает граждан внимательно и ответственно относиться к отдыху детей у воды. Родителям и родным несовершеннолетних следует объяснять им правила поведения на воде, не отпускать детей далеко от себя, постоянно держать в поле зрения. Желательно выбирать для отдыха специально оборудованные места, избегать мест с необследованным дном, поскольку там могут оказаться опасные препятствия. В случае подозрения на несчастный случай следует немедленно сообщить спасателям и полиции.
Как сообщал УНН, на этой неделе на Львовщине в реке утонул 14-летний парень.