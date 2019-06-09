З початку червня в Україні потонуло вісім дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. У червні на території держави сталось вісім фактів утоплення дітей, передає УНН з посиланням на департамент комунікації Національної поліції України.
“У травні сталося 12 фактів утоплення дітей, а в червні — вже вісім таких подій. Відтак поліція закликає дорослих уважно та відповідально ставитися до відпочинку дітей біля води”, — пишуть правоохоронці.
Поліція закликає громадян уважно і відповідально ставитися до відпочинку дітей біля води. Батькам і рідним неповнолітніх слід пояснювати їм правила поведінки на воді, не відпускати дітей далеко від себе, постійно тримати в полі зору. Бажано обирати для відпочинку спеціально обладнані місця, уникати місць з необстеженим дном, оскільки там можуть виявитися небезпечні перешкоди. У разі підозри на нещасний випадок слід негайно повідомити рятувальників та поліцію.
Як повідомляв УНН, цього тижня на Львівщині у річці втопився 14-річний хлопець.