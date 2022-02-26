С начала атаки на Киеве в столице погибли 6 мирных жителей, из которых один ребенок

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“Россия обстреливает жилые кварталы в столице Украины, в городах и поселках нашей страны. В Киеве, с начала атаки на столицу, погибли или умерли 6 мирных жителей, в том числе 1 ребенок. И 14 военных и бойцов теробороны.

Ранен 71 человек. Из них 25 гражданских. В частности 3 ребенка", - сообщил Кличко.

По его словам, хотя враг в город не прорвался, но в Киеве орудуют диверсионные группы.

“Военные, стражи порядка и терборона обнаруживают и обезвреживают диверсантов. Сегодня были столкновения и перестрелки. Продолжаются в отдельных районах и сейчас”, — сообщил Кличко.