З початку атаки на Києві у столиці загинули 6 мирних жителів, з яких одна дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що з початку атаки російських військ на столицю у місті загинули шість мирних жителів, повідомляє УНН.
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“Росія обстрілює житлові квартали в столиці України, в містах і селищах нашої держави. В Києві, від початку атаки на столицю, загинули або померли 6 мирних жителів, в тому числі 1 дитина. Та 14 військових і бійців тероборони.
Поранена 71 людина. Із них 25 цивільних. Зокрема 3 дитини”, — повідомив Кличко.
За його словами хоча ворог у місто не прорвався, але в Києві орудують диверсійні групи.
“Військові, правоохоронці і терборона виявляють і знешкоджують диверсантів. Сьогодні були зіткнення і перестрілки. Продовжуються в окремих районах і зараз”, — повідомив Кличко.