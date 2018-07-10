Из пещеры в Таиланде спасены 11 детей - СМИ

"Мальчик был спасен во вторник после обеда по местному времени", - рассказал изданию один из членов спасательной операции.



Это означает, что спасателям остается извлечь из пещеры еще одного малыша и 25-летнего тренера.



Спасательная операция продолжается уже третий день. До этого момента во вторник из пещеры удалось спасти троих ребят.



Как сообщал УНН, первые анализы крови показали признаки наличия инфекции у всех детей, эвакуированных из пещеры Кхао Луанг в Таиланде.



Добавим, что восемь детей, освобожденных из затопленной пещеры Таиланда, находятся в хорошем состоянии. Однако четверо ребят, спасенных 9 июля, чувствуют себя лучше, чем те, которых освободили днем ранее.



Напомним, сотрудники национального парка 23 июня нашли у входа в пещеру мотоцикл, велосипеды и спортивный инвентарь. Они связались с местным футбольным клубом, где им подтвердили, что найденные вещи принадлежат 12 школьникам в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летнему тренеру. Пещера, в которой те оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где могли укрыться от воды пропавшие. Власти Таиланда организовала операцию по спасению застрявших в пещере людей.



