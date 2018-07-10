З печери у Таїланді врятовано 11 дітей - ЗМІ

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 52377 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 107056 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 101528 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 128970 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 105362 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 120385 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 160839 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190104 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 295241 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167316 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2.2 м/с
84 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

25 березня, 16:44 • 78508 перегляди
Півтора року роботи - сім договорів: голова антикорупційного комітету Радіна розкритикувала ефективність Думи в АРМА

Півтора року роботи - сім договорів: голова антикорупційного комітету Радіна розкритикувала ефективність Думи в АРМА

25 березня, 17:10 • 31317 перегляди
США запропонували Україні нову велику угоду щодо копалин – Зеленський

США запропонували Україні нову велику угоду щодо копалин – Зеленський

25 березня, 17:16 • 31815 перегляди
Коли запрацює режим тиші в Чорному морі та припинення ударів по енергетиці? Зеленський відповів

Коли запрацює режим тиші в Чорному морі та припинення ударів по енергетиці? Зеленський відповів

25 березня, 17:34 • 39775 перегляди
Зеленський озвучив очікування від саміту "Коаліції охочих", який відбудеться в Парижі

Зеленський озвучив очікування від саміту "Коаліції охочих", який відбудеться в Парижі

25 березня, 18:00 • 30684 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 128970 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 164754 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 295241 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 225337 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 251605 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 30844 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 52041 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 56773 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 55054 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 69267 перегляди
Актуальне
З печери у Таїланді врятовано 11 дітей - ЗМІ

З печери у Таїланді врятовано 11 дітей - ЗМІ

Київ • УНН

 • 8343 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. Рятувальна операція в Таїланді продовжується, і з печери Кхао Луанг вже вдалось дістати одинадцять з дванадцяти членів футбольної команди, які загубилися разом з тренером 23 червня, передає УНН з посиланням на CNN.

"Хлопчик був врятований у вівторок після обіду за місцевим часом", - розповів виданню один з членів рятувальної операції.

Це означає, що рятівникам залишається витягнути з печери ще одного хлопчика і 25-річного тренера.

Рятувальна операція триває уже третій день. До цього моменту у вівторок з печери вдалось врятувати трьох хлопців.

Як повідомляв УНН, перші аналізи крові показали ознаки наявності інфекції у всіх дітей, евакуйованих з печери Кхао Луанг в Таїланді.

Додамо, що вісім дітей, звільнених із затопленої печери Таїланду, знаходяться в хорошому стані. Однак четверо хлопців, врятованих 9 липня, відчувають себе краще, ніж ті, кого звільнили днем раніше.

Нагадаємо, співробітники національного парку 23 червня знайшли біля входу в печеру мотоцикл, велосипеди та спортивний інвентар. Вони зв'язалися з місцевим футбольним клубом, де їм підтвердили, що знайдені речі належать 12 школярам у віці від 11 до 16 років і їх 25-річному тренеру. Печера, в якій ті виявилися, простягається майже на 10 км, має кілька входів і виходів, а також великі зали, де могли сховатися від води зниклі. Влада Таїланду організувала операцію з порятунку застряглих в печері людей.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.71
Bitcoin
$87,798.50
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,057.09
Ethereum
$2,074.25