З печери у Таїланді врятовано 11 дітей - ЗМІ

"Хлопчик був врятований у вівторок після обіду за місцевим часом", - розповів виданню один з членів рятувальної операції.



Це означає, що рятівникам залишається витягнути з печери ще одного хлопчика і 25-річного тренера.



Рятувальна операція триває уже третій день. До цього моменту у вівторок з печери вдалось врятувати трьох хлопців.



Як повідомляв УНН, перші аналізи крові показали ознаки наявності інфекції у всіх дітей, евакуйованих з печери Кхао Луанг в Таїланді.



Додамо, що вісім дітей, звільнених із затопленої печери Таїланду, знаходяться в хорошому стані. Однак четверо хлопців, врятованих 9 липня, відчувають себе краще, ніж ті, кого звільнили днем раніше.



Нагадаємо, співробітники національного парку 23 червня знайшли біля входу в печеру мотоцикл, велосипеди та спортивний інвентар. Вони зв'язалися з місцевим футбольним клубом, де їм підтвердили, що знайдені речі належать 12 школярам у віці від 11 до 16 років і їх 25-річному тренеру. Печера, в якій ті виявилися, простягається майже на 10 км, має кілька входів і виходів, а також великі зали, де могли сховатися від води зниклі. Влада Таїланду організувала операцію з порятунку застряглих в печері людей.



