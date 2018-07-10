З печери у Таїланді врятовано 11 дітей - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Рятувальна операція в Таїланді продовжується, і з печери Кхао Луанг вже вдалось дістати одинадцять з дванадцяти членів футбольної команди, які загубилися разом з тренером 23 червня, передає УНН з посиланням на CNN.
"Хлопчик був врятований у вівторок після обіду за місцевим часом", - розповів виданню один з членів рятувальної операції.
Це означає, що рятівникам залишається витягнути з печери ще одного хлопчика і 25-річного тренера.
Рятувальна операція триває уже третій день. До цього моменту у вівторок з печери вдалось врятувати трьох хлопців.
Як повідомляв УНН, перші аналізи крові показали ознаки наявності інфекції у всіх дітей, евакуйованих з печери Кхао Луанг в Таїланді.
Додамо, що вісім дітей, звільнених із затопленої печери Таїланду, знаходяться в хорошому стані. Однак четверо хлопців, врятованих 9 липня, відчувають себе краще, ніж ті, кого звільнили днем раніше.
Нагадаємо, співробітники національного парку 23 червня знайшли біля входу в печеру мотоцикл, велосипеди та спортивний інвентар. Вони зв'язалися з місцевим футбольним клубом, де їм підтвердили, що знайдені речі належать 12 школярам у віці від 11 до 16 років і їх 25-річному тренеру. Печера, в якій ті виявилися, простягається майже на 10 км, має кілька входів і виходів, а також великі зали, де могли сховатися від води зниклі. Влада Таїланду організувала операцію з порятунку застряглих в печері людей.