Из Орехова в Запорожской области вывезли всех детей. Разрушено почти 80% домов

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«Из города Орехов вывезли всех детей. Сейчас у нас нет детей в городе. В селе Новопавловка остается еще 6 детей, это две семьи. Сейчас с ними проводится работа о необходимости эвакуации, – сообщила Мандрич. – На сегодня в громаде – это Орехов и три не оккупированных села, остались около 1700 человек. В Орехове осталось около 1400 человек. Все последние люди живут в селах: Новопавловка, Новоданиловка и село Новоандреевка. К сожалению, остаются оккупированными села Нестерянка, Мирное и Копани», – отметила чиновница.



По ее словам, наибольшей угрозой сейчас являются управляемые авиабомбы, которые оккупационная армия ежедневно направляет на прифронтовую подконтрольную Украине территорию Запорожской области.



«Это очень большие 500-килограммовые, полуторатысячные килограммовые бомбы, от которых очень большая разрушительная сила. В городе почти 80% на сегодня разрушено или повреждено домов и частного сектора».

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Российские войска регулярно обстреливают территорию Запорожской области. Населенные пункты области испытывают обстрелы от артиллерии и авиации оккупационных войск.