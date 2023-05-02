Із Оріхова на Запоріжжі вивезли всіх дітей. Зруйновано майже 80% будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Всіх дітей з міста Оріхів Запорізької області евакуйовано, обстріли громади з боку російських військ продовжуються щоденно, заявила в коментарі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» заступниця Оріхівського міського голови Запорізької області Світлана Мандрич, передає УНН.
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«З міста Оріхів вивезли всіх дітей. Наразі у нас немає дітей у місті. В селі Новопавлівка залишається ще 6 дітей, це дві сім’ї. Зараз з ними проводиться робота щодо необхідності евакуації, – повідомила Мандрич. – На сьогодні у громаді – це Оріхів і три не окупованих села, залишилися близько 1700 людей. В Оріхові залишилося близько 1400 людей. Усі останні люди живуть у селах: Новопавлівка, Новоданилівка і село Новоандріївка. На жаль, залишаються окупованими села Нестерянка, Мирне і Копані», – зазначила посадовиця.
За її словами, найбільшою загрозою наразі є керовані авіабомби, які окупаційна армія щодня спрямовує на прифронтову підконтрольну Україні територію Запорізької області.
«Це дуже великі 500-кілограмові, півторатисячні кілограмові бомби, від яких дуже велика руйнівна сила. У місті майже 80% на сьогодні зруйновано або пошкоджено будинків і приватного сектора».
Додамо
Російські війська регулярно обстрілюють територію Запорізької області. Населені пункти області зазнають уражень від вогню артилерії та авіації окупаційних з’єднань.