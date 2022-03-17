Из Одессы в Киев направлено 20 тонн продовольствия
Киев • УНН
ОДЕССА. 7 марта. УНН. 17 марта сформирована и отправлена партия гуманитарной помощи из Одессы в Киев - 20 тонн продовольствия. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета, передает УНН.
Сейчас на складе Одесской областной военной администрации собрали более 150 тонн продовольствия. В частности это сахар, макароны, сгущенное молоко, мясные и рыбные консервы, рис, сухари, консервированные овощи.
Формируется запас из 50 тонн фасованной муки, а также готовится переработка первой партии мясного сырья в 20 тонн для консервов.
В целом на складе хранятся продукты для города и области, а также для поддержки других населенных пунктов.
Отметим, что из Одессы ежедневно отправляются гуманитарные грузы в Николаевскую, Запорожскую и Харьковскую области.