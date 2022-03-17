Из Одессы в Киев направлено 20 тонн продовольствия

Сейчас на складе Одесской областной военной администрации собрали более 150 тонн продовольствия. В частности это сахар, макароны, сгущенное молоко, мясные и рыбные консервы, рис, сухари, консервированные овощи.

Формируется запас из 50 тонн фасованной муки, а также готовится переработка первой партии мясного сырья в 20 тонн для консервов.

В целом на складе хранятся продукты для города и области, а также для поддержки других населенных пунктов.

Отметим, что из Одессы ежедневно отправляются гуманитарные грузы в Николаевскую, Запорожскую и Харьковскую области.