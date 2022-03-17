З Одеси до Києва направлено 20 тонн продовольства
Київ • УНН
ОДЕСА. 17 березня. УНН. 17 березня сформовано та відправлено партію гуманітарної допомоги з Одеси до Києва - 20 тонн продовольства. Про це повідомили у пресслужбі міськради, передає УНН.
Наразі на складі Одеської обласної військової адміністрації зібрали понад 150 тонн продовольства. Зокрема це цукор, макарони, згущене молоко, м'ясні та рибні консерви, рис, сухарі, консервовані овочі.
Формується запас із 50 тонн фасованого борошна, а також готується переробка першої партії м'ясної сировини у 20 тонн для консервів.
Загалом на складі зберігаються продукти для міста та області, а також для підтримки інших населених пунктів.
Зазначимо, що з Одеси щодня вирушають гуманітарні вантажі до Миколаївської, Запорізької та Харківської області.