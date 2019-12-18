С нового года Украинский стоит готовиться к росту "черного" рынка спирта - эксперт

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. Отмена государственной монополии на производство спирта загонит рынок в еще большую тень. Об этом УНН рассказал эксперт по вопросам налогооблажения Андрей Гмырин.

Он напомнил, что через полгода — с 1 июля 2020 года — в действие будет введен президентский Закон о демонополизации спиртовой рынке и продажа активов ГП “Укрспирт”.

“Отмена государственной монополии на производство спирта не означает автоматическое исчезновения черного рынка. Наоборот, без жесткого контроля частных предпринимателей спирта только увеличат его объемы”, — аргументирует он.

Гмырин рассказал, что 55% от общего объема спирта в Украине уже в тени. Некоторые эксперты называют цифру в 70%, добавил он.

“Теневой рынок спирта — это не только потери госбюджета, но и здоровье нации. Ежегодно в Украине растет количество смертей от употребления фальсификата”, — подчеркнул эксперт.

Несмотря на такую печальную статистику, в одобренном законе отсутствуют действенные механизмы контроля за объемами теневой продукции, говорит Гмырин. По его убеждению, целесообразно было бы также усилить ответственность за производство фальсификата.

“Кроме того, учитывая огромную рентабельность такой деятельности, следует разработать систему справедливого налогообложения частных производителей. Это точно дало бы больший эффект для бюджета, чем дополнительные налоги с ФЛП”, — убежден эксперт.

Гмирин выразил сомнения, что новой власти удастся продать ГП “Укрспирт”. И напомнил о многочисленных попытках приватизировать госпредприятие.

“Фактически каждый новый министр начинал с этого. Но дальше деклараций дело не доходило. Как только процесс начинался, включалось мощное лобби, ведь суммы теневых доходов дельцов, которые зарабатывают на госпредприятии исчисляются в миллиардах”, — говорит он.

Как писал УНН, закон об отмене государственной монополии “Укрспирт” вступил в силу 14 декабря.

Напомним, что прогноз МЭРТ по доходам от приватизации объектов ГП резко сократился с 6-7 млрд грн до 2-3 млрд грн. Хотя и эти снижены ожидания экономического эффекта в Украинском институте будущего называют нереалистичными и неосуществимыми.

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