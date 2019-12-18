З нового року українцям варто готуватися до росту "чорного" ринку спирту - експерт

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Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Скасування державної монополії на виробництво спирту зажене ринок у ще більшу тінь. Про це УНН розповів експерт з питань оподаткування Андрій Гмирін.

Він нагадав, що через півроку — з 1 липня 2020 року — у дію буде введено президентський Закон про демонополізацію спиртового ринку та продаж активів ДП “Укрспирт”.

“Скасування державної монополії на виробництво спирту не означає автоматичного зникнення чорного ринку. Навпаки, без жорсткого контролю приватні виробники спирту лише збільшать його обсяги”, — аргументує він.

Гмирін розповів, що 55% від загального обсягу спирту в Україні уже в тіні. Деякі експерти, називають цифру у 70%, додав він.

“Тіньовий ринок спирту — це не тільки втрати держбюджету, але й здоров’я нації. Щорічно в Україні зростає кількість смертей від вживання фальсифікату”, — підкреслив експерт.

Не зважаючи на таку сумну статистику, у схваленому Законі відсутні дієві механізми контролю за обсягами тіньової продукції, каже Гмирін. На його переконання, доцільно було б також посилити відповідальність за виробництво фальсифікату.

“Крім того, враховуючи величезну рентабельність такої діяльності, слід було розробити систему справедливого оподаткування приватних виробників. Це точно дало б більший ефект для бюджету, ніж додаткові податки з ФОПів”, — переконаний експерт.

Гмирін висловив сумніви, що новій владі вдасться продати ДП “Укрспирт”. І нагадав про численні спроби приватизувати держпідприємство.

“Фактично кожен новий міністр починав з цього. Але далі декларацій справа не доходила. Як тільки процес розпочинався, включалося потужне лобі, адже суми тіньових доходів ділків, які заробляють на держпідприємстві обчислюються у мільярдах”, — каже він.

Як писав УНН, закон про скасування державної монополії “Укрспирту” набув чинності 14 грудня.

Нагадаємо, що прогноз МЕРТ стосовно доходів від приватизації об’єктів ДП різко скоротився з 6-7 млрд грн до 2-3 млрд грн. Хоча і ці знижені очікування економічного ефекту в Українському інституті майбутнього називають нереалістичними та нездійсненними.

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