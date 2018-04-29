По случаю 100-летия украинского флота на кораблях ВМС Украины подняты флаги

"В Одессе отметили столетие поднятия украинского флага на кораблях Черноморского флота", - говорится в сообщении.



Как отмечается, со стороны Национальной полиции с этой памятной датой военных моряков поздравили первый заместитель Председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин и глава полиции Одесской области Дмитрий Головин.



Как сообщает УНН, сегодня, 29 апреля, военно-морские силы Украины празднуют 100 лет с момента основания.