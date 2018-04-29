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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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З нагоди 100-річчя заснування українського флоту на кораблях ВМС України піднято прапори

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. В Одесі з нагоди 100-річчя заснування українського військового флоту урочисто піднято прапори на кораблях ВМС України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Відділ комунікації ГУНП в Одеській області, передає УНН.

З нагоди 100-річчя заснування українського флоту на кораблях ВМС України піднято прапори

"В Одесі відзначили сторіччя підняття українського прапора на кораблях Чорноморського флоту", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, з боку Національної поліції з цією пам’ятною датою військових моряків привітали перший заступник Голови Національної поліції України Вячеслав Аброськін та очільник поліції Одеської області Дмитро Головін.

Як повідомляє УНН, сьогодні, 29 квітня, військово-морські сили України святкують 100 років з моменту свого заснування.

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