Из Молдовы в Украину везли 7 тонн контрабандного спирта
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Вчера, 28 февраля, в 5 километрах от государственной границы с Молдовой (н.п. Серебрия, Винницкая область - ред.) правоохранители остановили грузовик, перевозивший 7 тонн контрабандного спирта. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
“Пограничники Могилев-Подольского отряда совместно с сотрудниками оперативно-розыскного подразделения Южного регионального управления, представителями прокуратуры области и ГФС предотвратили незаконное перемещение спирта.
В 5 километрах от государственной границы, вблизи населенного пункта Серебрия Винницкой области, правоохранители остановили грузовой микроавтобус „IVEKO“ под управлением 25-летнего гражданина Украины. В ходе осмотра транспортного средства обнаружено 35 емкостей по 220 литров каждая. Как выяснилось впоследствии, 7 тонн спирта были загружены в пригороде Могилев-Подольского, в населенном пункте Немия”, - говорится в сообщении.
Впоследствии правоохранители провели обыск места загрузки товара. В одном из помещений было обнаружено 16 двухсотлитровых пустых пластиковых емкостей с характерным запахом спирта. А во дворе комбината достаточно сильно ощущался запах спирта, который предварительно был вылит на землю.
Фискалы изъяли товар и транспортное средство и открыли уголовное производство, которое направлено в Нацполицию.
Напомним, что в столице за год объемы нелегального алкоголя выросли в два раза.
Всего с начала года в Украине было ликвидировано уже 15 подпольных цехов по изготовлению алкогольных напитков.
При этом, по словам генерального директора компании Eastern Beverage Trading Ольги Ивушкиной, на стагнацию легального алкогольного рынка государство не обращает внимания уже несколько лет подряд.
Добавим, что во время нынешнего форума в Давосе, нелегальный алкоголь был признан глобальной угрозой.