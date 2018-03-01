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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 59155 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 71163 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 74088 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106061 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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10 марта, 09:12 • 104318 просмотра

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Из Молдовы в Украину везли 7 тонн контрабандного спирта

Из Молдовы в Украину везли 7 тонн контрабандного спирта

Киев  •  УНН

 • 11834 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Вчера, 28 февраля, в 5 километрах от государственной границы с Молдовой (н.п. Серебрия, Винницкая область - ред.) правоохранители остановили грузовик, перевозивший 7 тонн контрабандного спирта. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

“Пограничники Могилев-Подольского отряда совместно с сотрудниками оперативно-розыскного подразделения Южного регионального управления, представителями прокуратуры области и ГФС предотвратили незаконное перемещение спирта.

В 5 километрах от государственной границы, вблизи населенного пункта Серебрия Винницкой области, правоохранители остановили грузовой микроавтобус „IVEKO“ под управлением 25-летнего гражданина Украины. В ходе осмотра транспортного средства обнаружено 35 емкостей по 220 литров каждая. Как выяснилось впоследствии, 7 тонн спирта были загружены в пригороде Могилев-Подольского, в населенном пункте Немия”, - говорится в сообщении.

Впоследствии правоохранители провели обыск места загрузки товара. В одном из помещений было обнаружено 16 двухсотлитровых пустых пластиковых емкостей с характерным запахом спирта. А во дворе комбината достаточно сильно ощущался запах спирта, который предварительно был вылит на землю.

Фискалы изъяли товар и транспортное средство и открыли уголовное производство, которое направлено в Нацполицию.

Напомним, что в столице за год объемы нелегального алкоголя выросли в два раза.

Всего с начала года в Украине было ликвидировано уже 15 подпольных цехов по изготовлению алкогольных напитков.

При этом, по словам генерального директора компании Eastern Beverage Trading Ольги Ивушкиной, на стагнацию легального алкогольного рынка государство не обращает внимания уже несколько лет подряд.

Добавим, что во время нынешнего форума в Давосе, нелегальный алкоголь был признан глобальной угрозой.

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