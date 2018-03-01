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З Молдови в Україну везли 7 тонн контрабандного спирту

З Молдови в Україну везли 7 тонн контрабандного спирту

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Вчора, 28 лютого, за 5 кілометрів від державного кордону з Молдовою (н.п. Серебрія, Вінниччина, - ред.) правоохоронці зупинили вантажівку, що перевозила 7 тонн контрабандного спирту. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.

“Прикордонники Могилів-Подільського загону спільно зі співробітниками оперативно-розшукового підрозділу Південного регіонального управління, представниками прокуратури області та ДФС завадили незаконному переміщенню спирту.

За 5 кілометрів від державного кордону, поблизу населеного пункту Серебрія, що на Вінниччині, правоохоронці зупинили вантажний мікроавтобус „IVEKO“ під керуванням 25-річного громадянина України. У ході огляду транспортного засобу виявлено 35 ємкостей по 220 літрів кожна. Як з’ясувалось згодом, 7 тонн спирту були завантажені у передмісті Могилів-Подільського, у населеному пункті Немія”, — йдеться у повідомленні.

Згодом правоохоронці провели обшук місця завантаження товару. В одному з приміщень було виявлено 16 двохсотлітрових порожніх пластикових ємкостей із характерним запахом спирту. А на подвір’ї комбінату досить сильно відчувався запах спирту, який попередньо був вилитий на землю.

Фіскали вилучили товар і транспортний засіб та відкрили кримінальне провадження, що скеровано до Нацполіції.

Нагадаємо, що у столиці за рік обсяги нелегального алкоголю зросли у два рази.

Загалом, з початку року в Україні було ліквідовано вже 15 підпільних цехів з виготовлення горілчаних напоїв.

При цьому, за словами генерального директора компанії Eastern Beverage Trading Ольги Івушкіної, на стагнацію легального алкогольного ринку держава не звертає уваги вже кілька років поспіль.

Додамо, що під час цьогорічного форуму у Давосі, нелегальний алкоголь було визнано глобальною загрозою.

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