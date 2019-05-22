С прошлого года Украина выдала более 70 человек иностранным государствам

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КИЕВ. 22 мая. УНН. С начала 2018 года Украина передала компетентным органам иностранных государств 73 запрошеных лица. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины в ответ на информационный запрос.

“В 2018 году в Украину передано 39 запрашиваемых лиц, в текущем 2019 году — 18 человек. В 2018 году из Украины компетентным органам иностранных государств передано 51 человек, в текущем 2019 году — 22”, - сообщили в Генпрокуратуре.

В то же время в ГПУ не предоставили информацию относительно гражданства указанных лиц или стран, в которые они были переданы.

Как сообщал УНН, в течение 2018 РФ выдала Украине 11 подозреваемых в совершении уголовных преступлений по запросам Генеральной прокуратуры.

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