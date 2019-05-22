З минулого року Україна видала понад 70 осіб іноземним державам
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Від початку 2018 року Україна передала компетентним органам іноземних держав 73 запитуваних особи. Про це УНН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України у відповідь на інформаційний запит.
“У 2018 році до України передано 39 запитуваних осіб, в поточному 2019 році — 18 осіб. У 2018 році з України компетентним органам іноземних держав передано 51 особу, в поточному 2019 році — 22 особи”, — повідомили у Генпрокуратурі.
Водночас у ГПУ не надали інформацію щодо громадянства зазначених осіб або країн, до яких їх було передано.
Як повідомляв УНН, протягом 2018 року РФ видала Україні 11 підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень за запитами Генеральної прокуратури.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З минулого року до Україні екстрадували 57 осіб