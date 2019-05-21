С прошлого года в Украину экстрадировали 57 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. С начала 2018 года компетентные органы иностранных государств передали в Украину 57 запрашиваемых лиц. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины в ответ на информационный запрос.
“В 2018 году в Украину передано 39 запрашиваемых лиц, в текущем 2019 году — 18 человек. В 2018 году из Украины компетентным органам иностранных государств передано 51 человек, в текущем 2019 году — 22 ”, - сообщили в Генпрокуратуре.
В то же время в ГПУ не предоставили информацию о странах, из которых были переданы указанные лица.
Как сообщал УНН, в течение 2018 года РФ выдала Украине 11 подозреваемых в совершении уголовных преступлений по запросам Генеральной прокуратуры.