З минулого року до України екстрадували 57 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Від початку 2018 року компетентні органи іноземних держав передали до України 57 запитуваних осіб. Про це УНН повідомили у пресс-службі Генеральної прокуратури України у відповідь на інформаційний запит.
“У 2018 році до України передано 39 запитуваних осіб, в поточному 2019 році — 18 осіб. У 2018 році з України компетентним органам іноземних держав передано 51 особу, в поточному 2019 році — 22 особи”, — повідомили у Генпрокуратурі.
Водночас у ГПУ не надали інформацію щодо країн, з яких було передано зазначених осіб.
Як повідомляв УНН, протягом 2018 року РФ видала Україні 11 підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень за запитами Генеральної прокуратури.