Из минометов и артиллерии: россияне продолжают бить по пограничью Харьковской области

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"За прошедшие сутки враг продолжал обстрелы приграничных населенных пунктов области", - сообщил глава ОВА и перечислил:



Из минометов и артиллерии оккупанты обстреливали Гурьев Казачок, Стрелечу, Старицу, Огирцево, Волчанск, Вильчу и Новомлинск.



На Купянском направлении враг в очередной раз наносил удары по Двуречной, Купянску, Кисловке, Табаевке и другим населенным пунктам.



"В результате этих обстрелов повреждены частные дома, торговый павильон и хозяйственные постройки. Также вражеские снаряды попали в одно из предприятий в Волчанске. К счастью, обошлось без пострадавших", - указал Синегубов.

Глава ОВА отметил, что ВСУ держат позиции и продолжают защищать Харьковскую область.

Дополнение

В ночь на 11 января вражеский удар пришёлся по складу пиротехники в Харькове.