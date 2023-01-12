Из минометов и артиллерии: россияне продолжают бить по пограничью Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Российские оккупанты за прошедшие сутки обстреливали приграничные населенные пункты Харьковской области. В Волчанске снаряды попали в одно из предприятий. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в четверг, 12 января, в Telegram, пишет УНН.
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"За прошедшие сутки враг продолжал обстрелы приграничных населенных пунктов области", - сообщил глава ОВА и перечислил:
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- Из минометов и артиллерии оккупанты обстреливали Гурьев Казачок, Стрелечу, Старицу, Огирцево, Волчанск, Вильчу и Новомлинск.
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- На Купянском направлении враг в очередной раз наносил удары по Двуречной, Купянску, Кисловке, Табаевке и другим населенным пунктам.
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"В результате этих обстрелов повреждены частные дома, торговый павильон и хозяйственные постройки. Также вражеские снаряды попали в одно из предприятий в Волчанске. К счастью, обошлось без пострадавших", - указал Синегубов.
Глава ОВА отметил, что ВСУ держат позиции и продолжают защищать Харьковскую область.
Дополнение
В ночь на 11 января вражеский удар пришёлся по складу пиротехники в Харькове.