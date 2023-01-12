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З мінометів та артилерії: росіяни продовжують бити по прикордонню Харківщини

Київ • УНН

 • 341778 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. Російські окупанти минулої доби обстрілювали прикордонні населені пункти Харківської області. У Вовчанську снаряди влучили в одне з підприємств. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у четвер, 12 січня, у Telegram, пише УНН.

З мінометів та артилерії: росіяни продовжують бити по прикордонню Харківщини

Цитата

"Минулої доби ворог продовжував обстріли прикордонних населених пунктів області", - повідомив голова ОВА і перечислив:

  • З мінометів та артилерії окупанти обстрілювали Гур'їв Козачок, Стрілечу, Старицю, Огірцеве, Вовчанськ, Вільчу і Новомлинськ.
  • На Куп'янському напрямку ворог вкотре завдавав ударів по Дворічній, Куп'янську, Кислівці, Табаївці та інших населених пунктах.

"Внаслідок цих обстрілів пошкоджено приватні будинки, торговельний павільйон та господарчі споруди. Також ворожі снаряди влучили в одне з підприємств у Вовчанську. На щастя, обійшлося без постраждалих", - вказав Синєгубов.

Голова ОВА наголосив, що ЗСУ тримають позиції та продовжують захищати Харківщину.

Доповнення

У ніч на 11 січня ворожий удар прийшовся по складу піротехніки у Харкові.

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