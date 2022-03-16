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Из Мариуполя в Запорожье эвакуировались около 11 тысяч человек

Из Мариуполя в Запорожье эвакуировались около 11 тысяч человек

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. За текущие сутки около 11 тысяч человек выехали из Мариуполя в Запорожье. Об этом информирует Мариупольский городской совет, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что сегодня около 2500 тысяч легковых машин выехали из Мариуполя в сторону Запорожья.

Кроме того, для тех, кто добрался своим ходом до Бердянска и по разным причинам не смог продолжить движение дальше, организовали автобусы, которые сейчас едут в Запорожье в сопровождении православных священников. Всего 15 автобусов полных людей, из которых 3 автобуса с детьми.

Ведомство также предоставило адреса и номера телефонов в городе, где можно получить необходимую помощь в центрах поддержки:

г. Запорожье, ул. Рекордная, 41 (помещение цирка)
г. Запорожье, Ореховское шоссе, 27 (Эпицентр)

Контакт-центр: 0800 503 508 (круглосуточно).

Добавим

Оккупанты не прекращают совершать военные преступления и проводить геноцид украинского народа. Сегодня российские оккупационные войска сбросили сверхмощную бомбуна Мариупольский драматический театр и бассейн “Нептун”.

Как известно в помещениях скрывалось почти тысяча гражданских мариупольцев. В настоящее время не известно количество погибших и раненых. Многие мариупольцы прятались в театре с маленькими детьми.

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