Из Мариуполя в Запорожье эвакуировались около 11 тысяч человек

Детали

Сообщается, что сегодня около 2500 тысяч легковых машин выехали из Мариуполя в сторону Запорожья.

Кроме того, для тех, кто добрался своим ходом до Бердянска и по разным причинам не смог продолжить движение дальше, организовали автобусы, которые сейчас едут в Запорожье в сопровождении православных священников. Всего 15 автобусов полных людей, из которых 3 автобуса с детьми.

Ведомство также предоставило адреса и номера телефонов в городе, где можно получить необходимую помощь в центрах поддержки:

г. Запорожье, ул. Рекордная, 41 (помещение цирка)

г. Запорожье, Ореховское шоссе, 27 (Эпицентр)

Контакт-центр: 0800 503 508 (круглосуточно).

Добавим

Оккупанты не прекращают совершать военные преступления и проводить геноцид украинского народа. Сегодня российские оккупационные войска сбросили сверхмощную бомбуна Мариупольский драматический театр и бассейн “Нептун”.

Как известно в помещениях скрывалось почти тысяча гражданских мариупольцев. В настоящее время не известно количество погибших и раненых. Многие мариупольцы прятались в театре с маленькими детьми.