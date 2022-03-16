З Маріуполя до Запоріжжя евакуювалися близько 11 тисяч людей
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. За поточну добу близько 11 тисяч людей виїхали з Маріуполя до Запоріжжя. Про це інформує Маріупольська міська рада, пише УНН.
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Повідомляється, що сьогодні близько 2500 тисяч легкових машин виїхали з Маріуполя у бік Запоріжжя.
Крім того, для тих, хто добрався своїм ходом до Бердянська і з різних причин не зміг продовжити рух далі, організували автобуси, які зараз їдуть до Запоріжжя у супроводі православних священиків. Усього 15 автобусів повних людей, з яких 3 автобуси з дітьми.
Відомство також надало адреси та номери телефонів в місті, де можна отримати необхідну допомогу у центрах підтримки:
м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 41 (приміщення цирку)
м. Запоріжжя, Ореховське шосе, 27 (Епіцентр)
Контакт-центр: 0800 503 508 (цілодобово).
Додамо
Окупанти не припиняють вчиняти військові злочини та проводити геноцид українського народу. Сьогодні російські окупаційні війська скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр та басейн “Нептун”.
Як відомо у приміщеннях переховувалось майже тисяча цивільних маріупольців. На теперішній час не відома кількість загиблих та поранених. Багато маріупольців ховались в театрі з маленькими дітьми.