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С февраля россия потеряла в Украине вдвое больше самолетов, чем СССР в Афганистане за 10 лет – Залужный

Киев • УНН

 • 166195 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. С начала полномасштабного вторжения в Украину, 24 февраля, россия потеряла в два раза больше самолетов, чем Советский Союз за 10 лет войны в Афганистане. Об этом в Telegram сообщил Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, передает УНН.

Цитата

"За время полномасштабной агрессии защитниками Украины уничтожено в два раза больше самолетов рф, чем потеряно советским союзом за 10 лет войны в Афганистане – 278 самолетов рф в Украине против 118 советских самолетов в Афганистане. Эта война является таким же позором рф и станет причиной ее разрушения", – написал Залужный.

Напомним

С начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины уничтожили уже примерно 74 000 оккупантов.

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