С февраля россия потеряла в Украине вдвое больше самолетов, чем СССР в Афганистане за 10 лет – Залужный

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"За время полномасштабной агрессии защитниками Украины уничтожено в два раза больше самолетов рф, чем потеряно советским союзом за 10 лет войны в Афганистане – 278 самолетов рф в Украине против 118 советских самолетов в Афганистане. Эта война является таким же позором рф и станет причиной ее разрушения", – написал Залужный.

Напомним