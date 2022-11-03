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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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11:39 • 318 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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З лютого росія втратила в Україні вдвічі більше літаків, ніж СРСР в Афганістані за 10 років – Залужний

З лютого росія втратила в Україні вдвічі більше літаків, ніж СРСР в Афганістані за 10 років – Залужний

Київ • УНН

 • 166195 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. З початку повномасштабного вторгнення в Україну, 24 лютого, росія втратила вдвічі більше літаків, ніж Радянський Союз за 10 років війни в Афганістані. Про це в Telegram повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, передає УНН.

Цитата

"За час повномасштабної агресії захисниками України знищено в два рази більше літаків рф, ніж втрачено радянським союзом за 10 років війни в Афганістані – 278 літаків рф в Україні проти 118 радянських літаків в Афганістані. Ця війна є такою ж ганьбою для рф і стане причиною її руйнації", – написав Залужний.

Нагадаємо

З початку повномасштабного вторгнення росії Збройні сили України знищили вже приблизно 74 000 окупантів.

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