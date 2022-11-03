З лютого росія втратила в Україні вдвічі більше літаків, ніж СРСР в Афганістані за 10 років – Залужний

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"За час повномасштабної агресії захисниками України знищено в два рази більше літаків рф, ніж втрачено радянським союзом за 10 років війни в Афганістані – 278 літаків рф в Україні проти 118 радянських літаків в Афганістані. Ця війна є такою ж ганьбою для рф і стане причиною її руйнації", – написав Залужний.

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