Генштаб: кількість ліквідованих окупантів сягнула 74 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 74 тис. осіб, 2734 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
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"Знову понад 700 окупантів та багато техніки", - вказали у Генштабі.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.11 орієнтовно становили:
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- особового склад ‒ близько 74 000 (+730) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 2734 (+20),
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- бойових броньованих машин ‒ 5552 (+27),
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- артилерійських систем – 1755 (+22),
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- РСЗВ – 390 (+3),
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- засобів ППО ‒ 198 (+0),
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- літаків – 277 (+0),
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- гелікоптерів – 258 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1442 (+4),
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- крилатих ракет ‒ 397 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 16 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 4162 (+9),
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- спеціальної техніки ‒ 155 (+1).
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Доповнення
ЗСУ на півдні знищили 4 склади з боєприпасами окупантів.