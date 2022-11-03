Генштаб: кількість ліквідованих окупантів сягнула 74 тисяч

Цитата

"Знову понад 700 окупантів та багато техніки", - вказали у Генштабі.

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.11 орієнтовно становили:



особового склад ‒ близько 74 000 (+730) осіб ліквідовано,



танків ‒ 2734 (+20),



бойових броньованих машин ‒ 5552 (+27),



артилерійських систем – 1755 (+22),



РСЗВ – 390 (+3),



засобів ППО ‒ 198 (+0),



літаків – 277 (+0),



гелікоптерів – 258 (+0),



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1442 (+4),



крилатих ракет ‒ 397 (+0),



кораблів/катерів ‒ 16 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн – 4162 (+9),



спеціальної техніки ‒ 155 (+1).



Доповнення

ЗСУ на півдні знищили 4 склади з боєприпасами окупантів.