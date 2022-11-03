Генштаб: количество ликвидированных оккупантов достигло 74 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 74 тыс. человек, 2734 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Цитата
"Снова более 700 оккупантов и много техники", - указали в Генштабе.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 03.11 ориентировочно составляли:
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- личный состав – около 74 000 (+730) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 2734 (+20),
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- боевых бронированных машин ‒ 5552 (+27),
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- артиллерийских систем – 1755 (+22),
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- РСЗО – 390 (+3),
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- средств ПВО ‒ 198 (+0),
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- самолетов – 277 (+0),
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- вертолетов – 258 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1442 (+4),
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- крылатых ракет ‒ 397 (+0),
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- кораблей/катеров ‒ 16 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 4162 (+9),
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- специальной техники – 155 (+1).
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Дополнение
ВСУ на юге уничтожили 4 склады с боеприпасами оккупантов.