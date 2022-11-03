Генштаб: количество ликвидированных оккупантов достигло 74 тысяч

Цитата

"Снова более 700 оккупантов и много техники", - указали в Генштабе.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 03.11 ориентировочно составляли:



личный состав – около 74 000 (+730) человек ликвидировано,



танков ‒ 2734 (+20),



боевых бронированных машин ‒ 5552 (+27),



артиллерийских систем – 1755 (+22),



РСЗО – 390 (+3),



средств ПВО ‒ 198 (+0),



самолетов – 277 (+0),



вертолетов – 258 (+0),



БПЛА оперативно-тактического уровня – 1442 (+4),



крылатых ракет ‒ 397 (+0),



кораблей/катеров ‒ 16 (+0),



автомобильной техники и автоцистерн – 4162 (+9),



специальной техники – 155 (+1).



Дополнение

ВСУ на юге уничтожили 4 склады с боеприпасами оккупантов.