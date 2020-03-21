Из Лондона в Украину вернулось более 170 граждан - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Сегодня в Украину из Лондона прилетели 173 украинца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал по распространению информации о коронавирусе Министерства иностранных дел.
“Сегодня МАУ осуществила еще один рейс по этому маршруту, вернув в Украину еще 173 человека, а в понедельник и вторник украинских граждан из Лондона везти на самолетах SkyUp”, — говорится в сообщении.
Указано, что украинские дипломаты держат руку на пульсе событий, координируют работу и помогают украинцам, попавшим в трудную ситуацию из-за COVID-19.
Напомним, из Шри-Ланки эвакуировали уже 160 украинцев.