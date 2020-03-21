З Лондона до України повернулось понад 170 громадян - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Сьогодні до України з Лондона прилетіли 173 українці. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал з поширення інформації про коронавірус від Міністерства закордонних справ.
“Сьогодні МАУ здійснило ще один рейс за цим маршрутом, повернувши до України ще 173 людини, а в понеділок та вівторок українських громадян з Лондона везтимуть на літаках SkyUp”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що українські дипломати тримають руку на пульсі подій, координують роботу та допомагають українцям, які потрапили в скрутну ситуацію через COVID-19.
Нагадаємо, зі Шрі-Ланки евакуювали вже 160 українців.