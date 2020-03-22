Из Латвии в Украину отправился эвакуационный поезд с 267 Украинская
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Сегодня в 19:40 эвакуационный поезд отправился из Риги (Латвия) в Киев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу посольства Украины в Латвии в Twitter.
"Этим поездом обеспечено эвакуацию 267 граждан Украины с Латвии по поручению руководства Украины", говорится в сообщении.
Напомним, отправление эвакуационного поезда Рига-Вильнюс-Минск-Киев планировалось 22 марта.
"Предполагается, что этим же поездом будет осуществляться эвакуация граждан из Литвы (Вильнюс). Укрзализныця при определении квот на пассажиромест из Риги и из Вильнюса брала за основу списки лиц, которые состояли Посольствами Украины в Латвии и Литве на основе обращений граждан", - отметили дипломаты.